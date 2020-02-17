Народный дипломат

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Николай Гросу – о потенциале простых людей и борьбе за заповедник «Нижний Днестр»

2 марта исполнится 28 лет со дня начала вооружённого конфликта на Днестре. За это время появилось поколение молодых людей, рождённых в разделённой стране и повзрослевших в атмосфере недоверия друг к другу жителей обоих берегов Днестра.

Николай Гросу – один из тех граждан Молдовы, которые много сделали для возвращения нашей стране целостности, а жителям обоих берегов Днестра – дружеских соседских отношений. О личном опыте народной дипломатии он написал в книге «Радуга над Днестром», где попытался проанализировать причины, приведшие к братоубийственной войне. То, что за почти три десятилетия не сделали ни историки, ни политики.

Трудно представить, что за скромностью этого человека таится большое мужество и твёрдость личных убеждений, которые проявились во время вооружённого конфликта 1992 года, и потом, когда он активно участвовал в объединении двух берегов Днестра, закладывая основы территориальной целостности независимой Молдовы.

Без команды «сверху»

– Николай Иванович, как вы стали инициатором и вдохновителем процесса народной дипломатии?

– Лето 1992 года выдалось довольно напряжённым в политической жизни страны и на линии фронта. Артиллерийские обстрелы велись и по сёлам, которые не входили в зону конфликта. Парламент Молдовы принял решение, предусматривающее меры по урегулированию вооружённого конфликта в восточных районах страны. Но меры – мерами, а каждый день – это новые жертвы, убитые и покалеченные люди. Поэтому мы, члены парламентского клуба «Сельская жизнь», после очередного заседания, которое сопровождалось горячими дебатами, без одобрения руководства законодательного органа страны создали группу из 35 депутатов и отправились на переговоры с депутатами Верховного Совета приднестровского региона. В Тирасполе на площади перед Домом правительства нас встретили десятки тысяч людей. Под гул митингующих и звуки артиллерийской канонады с Кочиерского плацдарма мы начали первые переговоры о немедленном прекращении огня. Тогда-то я понял силу действия – как важно в отчаянные моменты не ждать команды сверху, а брать ответственность на себя. Ведь нашей группе никто не давал таких полномочий и никакого мандата на переговоры у нас не было. Более того, руководство парламента Кишинёва боялось необдуманных заявлений с нашей стороны.

Вскоре после этого (вразрез позиции центральных властей!) встретились уже примары нескольких сёл Штефан-Водского района и наши коллеги из Слободзейского района. Мы приняли тогда два важных решения: во-первых, восстановить движение транспорта и пешеходов по мосту через Днестр в селе Рэскэецы Штефан-Водского района и по мосту через Турунчук в селе Глиное Григориопольского района; во-вторых, обратились к воюющим сторонам: не допускать стрельбы друг в друга. После той первой встречи представители двух районов стали встречаться регулярно, а потом – и сотрудничать.

За 30 лет независимости Молдова мало чего добилась. В нашей стране сменилось 16 правительств, но лучше жить мы не стали. Работать в сёлах негде, а во многих уже и некому – люди разъехались по миру. Сельчане потеряли веру в свои силы и способности, живут как бы в спящем режиме.

Растопить лёд отчуждения

– А позже вы создали Ассоциацию представителей семи сёл с правого и левого берегов «Круглый стол 7+7», которая работала на сближение жителей страны, разведённых войной. Зачем вам это было нужно, ведь ваш депутатский срок давно истёк?

– Приднестровский конфликт создал массу проблем в жизни простых людей, а нормальный диалог между властями Кишинёва и Тирасполя отсутствовал. Но главное, что между жителями маленькой страны возникла огромная пропасть – подозрительность, взаимное недоверие. Отношения изменились даже между родственниками, живущими на разных берегах. Различными мероприятиями (праздники, выставки достижений сельского хозяйства, спортивные соревнования, семинары, круглые столы и др.), которые сообща стали проводить примары и жители сёл обоих берегов Днестра, мы пытались растопить лёд отчуждения. Потенциал простых людей и сообществ очень велик. Я не раз убеждался, как общение рядовых жителей (не чиновников) с обоих сторон вносило позитивные изменения в приднестровский замороженный конфликт.

В пример примарам

– Доверие односельчан было к вам настолько велико, что вы тринадцать лет были примаром села Талмаза. Что удалось сделать за эти годы?

– После развала Советского Союза Талмаза, как и все сёла республики, оказались в нищете: производства закрылись, сельчане остались без работы, тем, кто был трудоустроен, зарплату не платили. Пенсию выдавали галошами, макаронами и сахаром. Ясно было, что помощи из центра нам не дождаться. Средства для развития села нужно было добывать самим. И мы в 1997 году создали общественную ассоциацию Renaşterea.

Для решения социальных проблем стали участвовать в различных проектах. В Фонде социальных инвестиций Молдовы выиграли проект на строительство газопровода – сегодня в Талмаза природный газ есть в каждом доме. С помощью грантов ПРООН-Молдова мы реализовали три проекта по обеспечению жителей нашего села и трёх левобережных питьевой водой. Выиграли и внедрили несколько экологических проектов: по предотвращению оползней, посадке лесов, реконструкции природного заповедника «Турецкий сад» в старом русле Днестра с его уникальной флорой, водной и болотистой экосистемами.

Заповедник в спящем режиме

– Что помешало созданию Национального заповедника «Нижний Днестр»?

– Всю жизнь, живя в Талмаза, я не перестаю восхищаться сюрпризом, которым нас одарила природа. Через наше и соседние сёла проходит один из главных путей миграции перелётных птиц. Берега реки облюбовали редкие виды фауны, половина флоры, произрастающей в наших окрестностях, занесена в Красную книгу. Но эту красоту стали уничтожать. Поэтому в 1996 году мы провели заседание сельского совета с участием учёных умов из Кишинёва. Дискуссия длилась два дня! В конце концов её участники решили, что пора прекратить отстрел животных и птиц, вырубку деревьев и осушение болот, а уникальное место законсервировать. В Талмаза прошли международные научно-практические конференции с участием представителей миссий ОБСЕ, ПРООН, Всемирного банка в Молдове и других структур. Эксперты тоже высказались за создание Национального заповедника, который сохранил бы биологическое разнообразие в экосистеме нижнего Днестра. Мы отправили обоснование в правительство, но там отнеслись к нашему предложению отрицательно.

– Но вы не согласились с такой оценкой властей?

– Конечно, нет! Я обратился за поддержкой в ООН, которая направила к нам представителя Глобального экологического фонда (ГЭФ). Прибывший эксперт наше решение подтвердил: нужно создавать заповедник. За разработку закона о национальном парке «Нижний Днестр» взялась группа экспертов во главе с исполнительным директором Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS Ильёй Тромбицким. Мы провели собрания в 14 сёлах Штефан-Водского и Каушанского районов, которые должны были войти в Национальный заповедник, добились решения сельских советов и схода граждан этих населённых пунктов. Подготовили всю документацию для открытия заповедника, разработали проект вышеназванного закона, который одобрили ГЭФ и Всемирный банк в Молдове. Однако в течение трёх лет проект кочевал из правительства в парламент – и обратно. Но решение о его создании так и не приняли…

– И вы смирились?

– На уровне правительства тему заповедника в Талмаза закрыли лет пять назад. Но мы не сдались – заново собираем документы, так как предыдущие устарели.

– О чём вы больше всего жалеете?

– Оглядываясь назад, грустно сознавать, что за 30 лет независимости Молдова мало чего добилась. В нашей стране сменилось 16 правительств, но лучше жить мы не стали. Работать в сёлах негде, а во многих уже и некому – люди разъехались по миру. Сельчане потеряли веру в свои силы и способности, живут как бы в спящем режиме.

ДОСЬЕ

Николай ГРОСУ родился в селе Талмаза Штефан-Водского района, ему 81 год. Окончил экономический факультет КПИ им. С. Лазо (ныне Технический университет Молдовы). Работал председателем колхоза «Мичурин», главным экономистом, был примаром. Депутат парламента РМ первого созыва (1990–1994 гг.). С 1992 по 2000 годы возглавлял общественную организацию «Круглый стол 7+7». Более 20 лет руководит общественной ассоциацией Renaşterea. Награждён Орденом Республики, медалью Meritul civic и другими наградами. Почётный гражданин Штефан-Водского района.

Татьяна СОЛОВЬЁВА