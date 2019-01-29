Народные фавориты: Очередной опрос подтвердил безоговорочное лидерство Додона и пропрезидентской ПСРМ

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Более половины населения страны доверяет президенту Игорю Додону и положительно оценивает его работу на посту главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 29 января.

Согласно итогам, рейтинг главы государства остается стабильно высоким. Президентуре под руководством Игоря Додона доверяют 52,9% жителей страны. Это второе место рейтинга доверия граждан. На первом расположилась церковь.

В то же время личный рейтинг Игоря Додона также составляет 50%. Президенту доверяют в 5 раз больше граждан, чем премьер-министру Павлу Филипу, у которого 10% доверия населения, а спикер парламента Андриан Канду и вовсе не попал в список наиболее уважаемых среди молдаван политиков. В то же время в топ-5 политических личностей с наибольшим рейтингом доверия вошла председатель пропрезидентской Партии социалистов Зинаида Гречаный с 7,2% доверия.

Кроме того, президент страны получил наибольшее количество положительных оценок граждан. Позитивно отзываются о его деятельности почти 52% молдаван. По этому показателю глава государства также многократно превосходит других политических лидеров.

Деятельность президента – событие №1 в 2018 году

Насыщенная деятельность главы государства нашла отклик в сердцах жителей нашей страны. 32,9% жителей Молдовы считают, что именно повестка президента и предпринятые им действия были самыми видными и значимыми в прошлом году. В частности, граждане упомянули: ремонт и инаугурацию здания президентуры, снятый по инициативе Додона фильм об истории Молдовы, восстановление дружественнных отношений с Российской Федерацией и выступление на заседании Государственной Думы РФ. Также гражданам запомнилась встреча с патриархом Кириллом, участие Додона в заседании Высшего совета ЕАЭС и в саммите СНГ в Москве, создание новых рабочих мест путем открытия доступа на евразийский рынок. Отметили респонденты и аннулирование, благодаря президенту, пошлин на сельскохозяйственные товары и миграционную амнистию молдаван в России, а также увеличение экспорта молдавских яблок в РФ.

Отдельное уважение у молдаван вызвала деятельность Благотворительного фонда первой леди “Din suflet” и оказание помощи нуждающимся, раздача рюкзаков со школьными принадлежностями всем первоклассникам страны и открытие спортивных комплексов по всей Молдове. Запомнилась жителям страны и временная передача полномочий главы государства премьеру или спикеру парламента решениями Конституционного суда.

ПСРМ уверенно побеждает на выборах

Опрос показал, что если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них первое место, набрав 49,2% от числа определившихся с выбором граждан. За социалистов намерены проголосовать почти на 11% граждан больше, чем суммарно за Демократическую партию и электоральный блок “Акум” – у них по 19,3% и 19,1% голосов избирателей соответственно. Остальные формирования, согласно опросу, не преодолеют избирательный порог и не попадут в парламент.

Примечательно, что Партия социалистов является фаворитом народного доверия граждан. Наибольшее количество жителей Молдовы – 48,5% – положительно оценивают именно деятельность социалистов и доверяют им. По этому показателю ПСРМ многократно превосходит остальные политические формирования страны.

За ЕАЭС, против НАТО

Кроме того, если бы в это воскресенье в Молдове состоялся референдум, на котором гражданам пришлось бы выбрать между интеграцией в Евразийский экономический союз или в Европейский союз, большее количество молдаван выбрали бы вступление в ЕАЭС. Согласно итогам, за вступление в ЕАЭС выступают 42,5% граждан. Интеграцию в ЕС выбрали бы 40,3%. Ни один из союзов – 4,6%, не приняли бы участие в голосовании – 6,9%. Еще 5,7% опрошенных не знают или отказались отвечать на вопрос.

В то же время если бы в Молдове состоялся референдум по вопросу вступления республики в НАТО, 58,6% молдаван выступили бы против. За проголосовали бы 23,2%.

Социологическое исследование “2018 год по мнению населения Республики Молдова” проводилось Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова с 4 по 19 января 2019 года. В исследовании приняли участие 1179 респондентов из 81 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.