Народное несопротивление

Народное несопротивление

Демократы, не желавшие признать своё поражение и отдать власть законно избранным правительству и парламенту, согнали из сёл республики десятки крестьян, которых в качестве живых щитов усадили вокруг зданий главных государственных структур – Генпрокуратуры, МВД, правительства и парламента.

Сельские тётушки, сидя на бордюрах, жевали хлеб с помидорами и обсуждали, что им удалось купить на Центральном рынке на деньги, которые им Демпартия платила за то, что они «стоят на страже воли народа». Протестующим за день платили по 500 леев, а за сутки – 1000 леев. За такие деньги они готовы и от собственного урожая отказаться!

Фото Игоря Взорова

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