Народное голосование: Чебан лидирует с отрывом в 20% от ближайшего конкурента, а Раду занимает лишь третье место

Социологическое онлайн-исследование, проведенное проектом Votum.md, показало истинные предпочтения кишиневцев, далекие от результатов представленных ранее заказанных властью опросов общественного мнения.

Так, подавляющее большинство жителей муниципия намерены голосовать на предстоящих выборах генерального примара Кишинева за кандидата Партии социалистов Иона Чебана – 43,27% опрошенных. На втором месте расположился Андрей Нэстасе с 24,01%, а Сильвия Раду оказалась лишь на третьем месте с 18,83%.

Стоит отметить, что данное исследование является более репрезентативным, так как в нем приняли участие 6334 граждан, в то время как любой другой опрос общественного мнения охватывает в лучшем случае не более 2000 человек.

Votum.md – это независимый проект, занимающийся социологическими исследованиями. Каждый, у кого есть доступ к интернету, может принять участие в голосовании и выразить свое мнение. Это некоммерческий проект, не финансируемый каким-либо кандидатом или политической партией и не претендующий на извлечение выгоды.

Напомним, выборы генерального примара муниципия Кишинев пройдут уже в это воскресенье, 20 мая.