Народно-социалистическая партия Молдовы поддерживает новую власть

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В пресс-релизе формирования говорится о полной поддержке парламентскому большинству и правительству Майи Санду.

– Народно-социалистическая партия Молдовы констатирует, что формирование парламента и утверждение нового правительства происходило в рамках Конституции, было абсолютно законным, отвечает национальным интересам страны и не может быть отменено решениями политизированного Конституционного суда – отмечается в заявлении.

Члены партии также считают, что своими последними решениями “судьи КС выступили против суверенитета народа, что является основой любого демократического государства”. В связи с этим партия выступила с призывом к правоохранительным органам, гражданскому обществу и сотрудникам государственных учреждений защитить демократическую систему в стране.

– В Молдове сегодня есть легитимные президент, парламент и парламентское большинство. Мы призываем признать и поддержать руководство Парламента РМ, которое отражает волю большинства народа, и Правительство РМ, легитимно утверждённое 8 июня 2019 года. Республика Молдова на сегодняшний день обладает историческим шансом возродить демократию и модернизировать ситуацию в стране, которая будет отвечать национальным интересам и чаяниям граждан, – подчёркивается в пресс-релизе.