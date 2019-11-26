Народ устал от карманных революционеров, – Цырдя

3) Любой кредит из РФ или Китая сильно раздражают США и ЕС. Зинаида Гречаный подписала еще в 2009 меморандум с Китаем на 1 млрд $. Также и Россия предлагала 500 млн$! А через пару месяцев мы имели 7 апреля. Сегодня правительство Кику делает то же самое…

4) Любой усиление противоречий РФ-США сразу приводят к революциям в странах СНГ и установлению компрадорских, марионеточных режимов. Противоречия растут по “Северному потоку-2”, Сирии, Боливии, Венесуэле, продажи системы С400 Турции и т.д.

Также говорят о совокупности факторов, которые спровоцируют Майдан:

1) Экономический кризис. Денег нет. Огромные долги. Взрыв неминуем.

2) Люди взбешены отставкой Санду!

3) Блок “АКУМ” желает любой ценой вернуться к власти. ПКРМ и “Наша партия” Усатого хотят попасть в парламент. ДПМ хочет вернуться к власти, очиститься от мафиозного имиджа. Для всех них Майдан – лучший и кратчайший способ.

Однако всё далеко не так.

1) Сегодня в самом западном блоке нет ЕДИНСТВА. Произошла трещина между США и ЕС, да и в самом ЕС. ФРГ строит “Северный поток-2” вместе с РФ, Венгрия строит атомные энергоблоки, Сербия подписывает договор о ЗСТ с ЕАЭС. Да и сами США сотрудничают с РФ по многим направлениям.

2) США и ЕС не выгодна дестабилизация в регионе. Они завязли в проблемах с Украиной. Также в США президентские выборы. Не до этого.

3) Насчет кредитов – сами страны ЕС стали брать кредиты у Китая. РФ и Китай – крупнейшие держатели ценных бумаг США.

4) У Запада много рычагов контроля и влияния над РМ. Проведут революцию – могут потерять всё.

5) Быстро растет и влияние России в РМ. Россия не простила Воронину план Козака. Поэтому в апреле 2009 были декларации, но защищать особо никто не стал. К Игорю Додону доверие огромное. И поддержка, как видим, тоже серьезная. И Додон куда решительней, чем Воронин.

6) Рост ВВП в 3-4%. Деньги в бюджете есть. Инвесторы из Китая и РФ готовы к серьезным проектам!

7) Ни один соцопрос не показывает роста протестных настроений. Скорее, наоборот. Люди устали от бесконечных выборов, протестов. 60% граждан не пришли на местные выборы! Людям хочется конкретики и стабильности.

8) “АКУМ” не станет протестовать с ДПМ и партией “ШОР”. Это вызовет отторжение у правых. С Усатым Санду не пойдет из брезгливости. С ПКРМ – тем более. Это труп.

На самом деле шансы на протесты есть, а на революцию – нет. Народ устал и от революций, и от карманных революционеров.