Народ против, парламенту все равно: депутаты повторно проголосовали за празднование Дня Победы и Дня Европы 9 мая

Народ против, парламенту все равно: депутаты повторно проголосовали за празднование Дня Победы и Дня Европы 9 мая

Депутаты парламентского большинства повторно проголосовали сегодня за законопроект, предусматривающий внесение дополнений в Трудовой кодекс РМ о том, чтобы 9 мая в Молдове одновременно праздновались День Победы и День Европы.  

Решение было принято после того, как законопроект был возвращен в парламент президентом страны. Игорь Додон категорически был против данной инициативы, заявив, что 9 мая подавляющее большинство жителей страны празднует только День Победы.

Несмотря на позицию президента и возмущение граждан парламент сохранил в силе свое решение, пишет cotidianul.md.

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