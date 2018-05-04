Наркоторговец продал полицейскому под прикрытием “морскую соль” (ВИДЕО)

Молодой человек закупал в Одесской области наркотик ПВП, известный среди наркоманов, как “морская соль”, и вводил в оборот в Молдове.

Как сообщает пресс-служба полиции, 20-летний житель Кишинёва был арестован органами правопорядка по подозрению в контрабанде и продаже синтетических наркотиков на территории РМ. Мужчина реализовывал “морскую соль” по 800 леев за грамм вещества.

Согласно материалам дела, в течение 2-х месяцев следователи, внедрив в преступную схему своего сотрудника, контролировали закупки и продажи наркотических средств. Юный наркоторговец был задержан с поличным в момент продажи психотропного вещества следователю под прикрытием. Действия проводились в сотрудничестве с бригадой спецназначения “Фулджер”.

В результате обысков правоохранители обнаружили и изъяли около 200 грамм ПВП. Подозреваемый полностью признал свою вину, и подвергнут уголовному преследованию на свободе. Если суд признает его виновным, то молодому человеку грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

На данный момент органы правопорядка выявляют всех причастных к преступной схеме.