Наркоторговцы организовали в Telegram 6 интернет-магазинов по продаже запрещённых веществ (ВИДЕО)

15 членов преступной группировки в возрасте от 17 до 35 лет разработали схему по продаже наркотиков на территории Кишинёва через интернет-магазины, основанные на платформе Telegram.

Как сообщает пресс-служба полиции, следователи и прокуроры в течение 2 месяцев документировали преступную деятельность ОПГ, в результате чего было установлено, что каждый из её членов выполняет конкретную и заранее определённую роль в продаже наркотических веществ. Эти роли распределяли три администратора интернет-магазинов, которые и координировали деятельность, двое контрабандой ввозили наркотики из Украины, а остальные упаковывали и распространяли запрещённые вещества потребителям на территории столицы.

Связь между наркоторговцами и потребителями происходила следующим образом: потенциальный клиент запрашивал конкретную дозу наркотиков, написав сообщение в закрытом чате Telegram. Администраторы, получив подтверждение об оплате (копия чека из терминала кошелька QIWI), отправляли локацию и описание товара, чтобы получатель смог его найти. Наркотики прятались в общественных местах, под деревьями, под бордюрами, камнями и в других местах, поэтому клиенты и продавцы никогда не видели друг друга.

Стоимость наркотических веществ, которые изъяли правоохранители, составила около 3 млн леев. 14 подозреваемых, кроме несовершеннолетних, были задержаны на 30 дней. Всем членам ОПГ грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.