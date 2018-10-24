Наркоторговцу, распространявшему запрещённые вещества через мобильные приложения, грозит до 15 лет тюрьмы (ФОТО)

Наркоторговцу, распространявшему запрещённые вещества через мобильные приложения, грозит до 15 лет тюрьмы (ФОТО)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила и направила в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении жителя Кишинёва, члена преступной группировки, специализирующейся на незаконном обороте наркотиков.

Согласно материалам дела, обвиняемый получал от других членов группировки наркотические вещества, в частности героин и амфетамин, расфасовывал их и далее продавал их потребителям, заранее связавшись с ними через мобильные приложения «WhatsApp», «Viber» или «Telegram». Далее мужчина договаривался с потенциальным клиентом о цене, а после того, как получал соответствующую сумму денег на банковский счёт, закладывал наркотик в любое место в городе и передавал координаты заказчику.

В ходе расследования у подозреваемого было приобретено некоторое количество наркотических веществ, а в результате обысков на дому были обнаружены и изъяты наркотические и психотропные вещества в особо крупных размерах. Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило секвестр на движимое и недвижимое имущество подозреваемого, стоимость которого составляет более 1 миллиона леев.

Действия подозреваемого также расследуются в рамках дела по отмыванию денег. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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