Наркотики на миллион леев: на границе задержали членов ОПГ, переправлявших марихуану из ЕС в Молдову и Россию (ФОТО, ВИДЕО)

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В течение двух месяцев сотрудники пограничной полиции совместно с сотрудниками прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам вели наблюдения за незаконной деятельностью членов преступной группы, специализирующейся на контрабанде наркотиков. Запрещённые вещества перевозились из Европейского союза (Испания и Италия) в Молдову и далее – в Россию.

Было установлено, что члены преступной группы приобрели несколько транспортных средств, в которых организовали тайники для перевозки наркотиков. Таким образом, 30 мая на контрольно-пропускном пункте “Леушены” на въезде в Республику Молдова было остановлено транспортное средство с румынскими номерами. За рулём находилось лицо с двойным гражданством, Молдовы и Румынии, которое ранее судили за совершение аналогичных преступлений.

В ходе обыска в указанном автомобиле было обнаружено около 12 кг марихуаны. Было установлено, что подозреваемые сбывали 1 кг товара по цене 4 500 евро. Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается в 1 миллион леев.

В то же время был задержан организатор преступления, находившийся за рулём транспортного средства. На его имя был выдан ордер на арест сроком на 30 дней. На данный момент проводятся специальные следственные мероприятия по установке местонахождения двух других лиц, принадлежащих к преступной группе.

В случае обвинительного приговора виновным грозит наказание за контрабанду до 10 лет лишения свободы. Также за незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта нарушителям грозит лишение свободы на срок до 15 лет.