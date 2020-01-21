Наркотики на 300 тысяч леев изъяты из оборота полицией и прокуратурой Кишинёва (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Ботаника в течение трёх месяцев регистрировали преступную деятельность группировки, состоящей из 4 человек в возрасте от 20 до 36 лет, жителей Оргеева, Штефан-Водэ и Кишинёва. Предполагается, что молодые люди разработали схему продажи наркотиков на территории столицы через онлайн «магазин» в приложении Telegram.

По данным пресс-службы столичной полиции, лидер группировки управлял деятельностью «магазина», а остальные члены занимались его обеспечением наркотиками и их распространением. Через приложение клиенты заказывали желаемую дозу, а администратор, получив денежный перевод, отправлял локацию и описание места, где была оставлена доза. Наркотики оставляли в людных местах, у корней деревьев или под бордюрами. Таким образом, продавец и покупатель никогда не видели друг друга.

В результате обысков, проведённых в домах подозреваемых, были обнаружены 1 500 гр. наркотиков типа гидропоника, 100 таблеток экстази, 50 гр. кокаина, 300 гр. амфетамина, электронные весы, 3 мобильных телефона, денежные средства на сумму 10 000 леев, банковские карты, инструменты и предметы для упаковывания наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков составляет 300 000 леев.

Подозреваемые были арестованы на 30 дней. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.