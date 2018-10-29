Наркотики на 30 тысяч леев нашли в квартире 20-летнего кишинёвца (ВИДЕО)

Сотрудники полиции провели обыски в доме 20-летнего жителя сектора Рышкановка, за которым следили в течение 3 месяцев, совершив за этот период 3 контролируемые закупки наркотиков.

По данным пресс-службы полиции, в результате обысков были обнаружены и изъяты 12 пакетиков, содержащих измельчённую растительную массу, один пакетик типа zip-lock с подозрительным веществом, а также денежные средства, полученные в результате незаконного оборота наркотиков. В случае сбыта подозреваемый мог выручить за партию такого объема до 30 000 леев.

Всё найденное было изъято и направлено в Центр судебно-медицинской экспертизы. Молодой человек был задержан и помещён в изолятор на 72 часа. Примечательно, что ранее он попадал в поле зрения правоохранителей при совершении аналогичных преступлений.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.