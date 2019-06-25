Наркотики на 200 тысяч леев изъяли полицейские в секторе Ботаника (ВИДЕО)

Наркотики на 200 тысяч леев изъяли полицейские в секторе Ботаника (ВИДЕО)

Следователи Инспектората полиции сектора Ботаника зарегистрировали незаконную деятельность 43-летнего жителя коммуны Бачой, который выращивал и хранил марихуану в особо крупных размерах на территории столицы.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в доме мужчины был проведён обыск, в результате чего правоохранители обнаружили 34 куста конопли, а также пакетик типа zip lock и 2 полиэтиленовых пакета, в которых находилось растительное вещество со специфическим запахом. Если бы мужчине удалось продать наркотики, то он получил бы прибыль в 200 000 леев.

Растения были изъяты и направлены на экспертизу. Стоит отметить, что мужчина ранее привлекался к ответственности за подобные преступления. Подозреваемый был помещён под арест на 30 дней. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

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