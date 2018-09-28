Наркотики и оружие обнаружили во время обысков на дому у рецидивиста (ВИДЕО)

Наркотики и оружие обнаружили во время обысков на дому у рецидивиста (ВИДЕО)

Вчера, 27 сентября, полицейские столичного сектора Рышкановка при поддержке сотрудников Fulger провели авторизованные обыски в квартире и гараже 30-летнего жителя пригорода Крикова, подозреваемого в совершении кражи в особо крупных размерах. 

Как сообщает пресс-служба Управления столичной полиции, во время обысков в квартире было обнаружено оружие, которым мужчина владел незаконно, а в гараже – пакет с сухой измельченной растительной массой со специфическим запахом. Вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертизу.

Мужчину доставили в инспекторат для проведения слушаний и установления обстоятельств случившегося. Оказалось, что ранее он уже был судим за кражи и потребление наркотиков.

В зависимости от результатов экспертизы мужчину привлекут к ответственности согласно действующему законодательству.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md