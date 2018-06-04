Наркотики, дрожжи и мобильные телефоны: что на прошлой неделе пытались передать заключённым

С 28 мая по 3 июня общее количество заключённых в пенитенциарных учреждениях составляло 7 381 человек.

Согласно проведённому анализу, на прошлой неделе 56 человек были освобождены из пенитенциарных учреждений, а 41 человек был задержан и помещен в изоляторы уголовного преследования. На работу добровольно было трудоустроено 925 заключённых.

Как сообщает пресс-служба Департамента пенитенциарных учреждений, в ходе обысков на контрольно-пропускных пунктах сотрудники тюрем обнаружили 9 мобильных телефонов, аксессуары для них, 10 граммов растительной массы, похожей на наркотическое вещество, а также 3 упаковки по 80 граммов сухих дрожжей. Люди, пытавшиеся передать запрещённые предметы заключённым, были задержаны и переданы правоохранительным органам.

Стоит отметить, что за отчётный период в больницу при тюрьме «Прункул» были госпитализированы 13 заключённых, двое из которых впоследствии были направлены в медицинское учреждение министерства здравоохранения. А помощь службы 112 понадобилась в 6 случаях.

Кроме этого, за указанный период было проведено 104 часа занятий по психо-социальным программам, на которых присутствовали 832 заключённых.