Наркомания в столичных парках продолжает процветать: полиция задержала молодого человека “под кайфом”

Инцидент произошёл в парке “Ла Извор” на улице Каля Ешилор.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, сотрудники мобильного экипажа Батальона патрулирования и оперативного реагирования заметили молодого человека, который вел себя подозрительно. Во время личного обыска правоохранители обнаружили у него пакет с сухой измельчённой растительной массой и самодельный аппарат, предназначенный для употребления наркотиков. Проверив документы молодого человека, выяснилось, что нарушителем является 26-летний житель Кишинёва.

Юношу сопроводили в инспекторат полиции, а найденный пакет с растительной массой был направлен в Центр технико-криминалистической и судебной экспертизы. По результатам исследования будет определена мера наказания для молодого человека в соответствии с действующим законодательством.