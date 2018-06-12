Наркомана задержали с поличным в Тирасполе

Наркомана задержали с поличным в Тирасполе

Освободившись из мест не столь отдалённых, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков, должных выводов для себя не сделал 34-летний житель Слободзейского района.

В очередной раз в поле зрения правоохранителей мужчина попал около десяти часов вечера 9 июня. В состоянии сильного опьянения его доставили в центр вытрезвления граждан столичного УВД.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, в ходе разбирательства и личного досмотра у сельчанина был изъят свёрток с измельчённым растением. По внешнему виду и запаху содержимое напоминало коноплю. Данную массу стражи порядка направили на экспертное исследование, которое подтвердило, что в свёртке находилась марихуана. Протрезвев, правонарушитель дал показания. 

По факту незаконного оборота наркотиков ведётся дознание.

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