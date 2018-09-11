Наркомана поймали с поличным в Бендерах

Во втором часу дня стражи правопорядка задержали мужчину, курившего в запрещённом месте.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, для разбирательства и составления административного протокола он был препровождён в милицию. Задержанным оказался ранее судимый 42-летний житель столицы.

В ходе личного досмотра из-за пояса мужчины милиционеры изъяли медицинский шприц, наполненный коричневой жидкостью. Из пакета – около 1 кг семян мака, влажную вату и бутылку из-под растворителя. Правонарушитель пояснил, что он употребляет наркотики, а в шприце находится раствор опия, который он изготовил для личного употребления.

По факту незаконного оборота наркотиков проводится дознание, назначены специальные экспертизы.