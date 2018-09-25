Наркомана поймали с поличным на одной из улиц Бендер

В УВД города Бендеры доставили гражданина для разбирательства и составления административного протокола по ст. 12.31 КоАП ПМР («Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»).

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, был проведён досмотр 44-летнего ранее судимого жителя города. В присутствии понятых у мужчины изъяли свёрток с высушенным измельчённым растением, а также шприц с остатками жёлтой жидкости. Задержанный пояснил, что марихуана и раствор опия предназначались для личного употребления.

По выявленному факту незаконного оборота наркотиков проводится дознание. Назначен ряд специальных экспертиз.