Наркодилера поймали с поличным при попытке продать товар полицейскому под прикрытием

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32-летний житель села Медвежа Бричанского района подозревается в незаконном обороте наркотических средств.

Сотрудники полиции в Бричанах совершили несколько контрольных закупок, в результате чего подозреваемого поймали с поличным при попытке продажи полицейскому под прикрытием зелёной растительной смеси, похожей на коноплю и маковую солому. На месте был проведён обыск, в результате которого у подозреваемого нашли 1 000 леев, полученных от продажи наркотических веществ. В то же время полиция провела санкционированный обыск в доме мужчины и обнаружила несколько пакетов, в которых находилось наркотическое вещество, а также самодельный прибор для употребления запрещённых средств.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. За противозаконные действия мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.