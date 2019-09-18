Наркобизнес в Криулянах: 5 кг “запрещёнки” нашли в доме мужчины

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Сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Криулянского района, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В результате обысков в его доме было найдено большое количество запрещённых веществ.

По данным полиции, мужчина выращивал коноплю в домашних условиях и продавал наркотические вещества. В результате обысков, проведённых в его доме, было найдено и изъято 5 кг конопли и устройства для употребления наркотиков, передаёт jurnal.md.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.