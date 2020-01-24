Бизнес на дому: в столице задержали троих подозреваемых в наркотрафике (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками совместно с прокуратурой сектора Рышкановка выявили группу людей, подозреваемых в выращивании, переработке и сбыте марихуаны, а также контрабанде наркотических веществ.

В течение месяца следователи собрали информацию о том, что члены группы закупили оборудование для выращивания растений конопли. Подозреваемые организовали лабораторию в столичной квартире.

21 января сотрудники полиции задержали трех человек в возрасте от 20 до 25 лет. В ходе проведённых обысков были обнаружены высушенные растения конопли, несколько пакетов с марихуаной, а также предметы для производства, переработки и употребления веществ. В итоге полиция изъяла около 0,5 кг марихуаны и более 150 психотропных таблеток (Subutex и Alprazolam), привезённых контрабандой из Франции. Предполагаемый доход от продажи препаратов мог составить около 200 000 леев.

Все трое были задержаны на 72 часа. За незаконный оборот наркотических веществ им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.