Наркобизнес через Telegram: задержаны четверо членов ОПГ, в том числе подросток (ВИДЕО)

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Четверо жителей Кишинёва были задержаны сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Члены ОПГ занимались производством, контрабандой и распространением синтетических наркотиков, стоимость которых оценивается более чем в 150 тысяч леев.

Задержанными оказались двое братьев в возрасте 22 и 29 лет, 23-летняя женщина и 17-летний парень. Члены преступной группы сбывали наркотики с помощью приложения Telegram. “Товар” прятали в тайниках возле школ и детских садов.

В результате обысков, проведённых в домах задержанных, было обнаружено и изъято более 100 г наркотиков типа PVP, 51 г амфетамина, несколько доз марихуаны, электронные весы, банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы.

На имена двух подозреваемых был выписан ордер на арест. В случае признания их виновными задержанным грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.