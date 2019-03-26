НАРЭКИТ: В 2018 году ещё более 35 тысяч абонентов отказались от фиксированной телефонии

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Статистические данные о динамике рынка фиксированной телефонии в 2018 году, агрегированные Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), свидетельствуют о постоянном уменьшении основных показателей этого рынка.

Таким образом, общее количество абонентов сократилось на 35,6 тысяч (-3,1%) по сравнению с 2017 годом и составило 1 млн 108,2 тысяч. Общий объем трафика уменьшился на 248,9 млн минут (-15,7%) и составил более 1 млрд 338,9 млн минут, а общий объем продаж на этом рынке уменьшился на 138,6 млн (-19,9%) и составил 556 млн 853,8 тысяч леев. В результате этой динамики среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) снизился на 17,6% и составил 41,2 леев. АО «Moldtelecom» зарегистрировало ARPU на 44,1 лея (снижение на 18,2%), а альтернативные поставщики зарегистрировали ARPU на 17,1 лея (снижение на 5,5%).

Согласно данным, представленным НАРЭКИТ, уменьшение количества абонентов было обусловлено уменьшением абонентской базы 23 активных поставщиков услуг фиксированной телефонии. Таким образом, количество абонентов альтернативных поставщиков сократилось на 6,4%, составляя 117,7 тысяч, a количество абонентов АО «Moldtelecom» уменьшилось на 2,7% и составило 990,5 тысяч. В результате этой динамики, уровень проникновения фиксированной телефонии на 100 жителей республики снизился на один процентный пункт по сравнению с 2017 годом и составил 31,2%.

Снижение объема голосового трафика в сетях фиксированной телефонии было вызвано уменьшением всех видов трафика. При этом трафик в международные сети снизился на 31,2%, трафик в другие фиксированные сети – на 15,8%, трафик в мобильные сети – на 11,8%. В результате этой динамики среднемесячный голосовой трафик на одного абонента (МоU) сократился на 12,3% и составил 156 минут (два часа и 36 минут).

Стоит отметить, что в конце 2018 года, рыночная доля АО «Moldtelecom», согласно объему зарегистрированных продаж, составила 95,5% и альтернативных поставщиков – 4,5%.