НАРЭКИТ: количество абонентов услуг платного ТВ в Молдове снижается

Статистические данные о динамике рынка услуг платного телевидения через кабельные сети и IP ТВ за первое полугодие 2018 года говорят о том, что основные показатели снизились.

Об этом сообщает Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ). Так, количество абонентов услуг платного ТВ сократилось, по отношению к ситуации на конец 2017 года, на 5,8 тыс. (-1,8%) и составило 317,9 тыс., а объем доходов от продажи этих услуг сократился на 1,9 млн. леев (-2,3%) и составил 78 млн. 704,7 тыс. леев.

Сокращение общего количества абонентов услуг платного ТВ было обусловлено сокращением базы абонентов операторов кабельных сетей, которая за шесть месяцев уменьшилась на 17,9 тыс. (-9,7%) и составила 166,3 тыс. В то же время, база абонентов подключенных к сетям IP ТВ, увеличилась на 12,2 тыс. (+8,7%) и составила 151,7 тыс. В результате такой динамики, уровень проникновения услуг платного ТВ, на 100 жителей страны, сократился на 0,2% и составил 9%.

Согласно данным, представленным НАРЭКИТ, активными поставщиками услуг платного ТВ в течение шести месяцев 2018 года из общего количества абонентов 52,3% использовали сети IP ТВ, а 47,7% – кабельные сети. Исходя из тех же данных, 60,9% абонентов имеют доступ к сигналу ТВ в цифровом формате и 39,1% – только в аналоговом формате.

Сокращение общего объема доходов от продажи услуг платного ТВ было вызвано сокращением объема продаж у поставщиков, эксплуатирующих как кабельные сети, так и сети IP ТВ. Деловой оборот поставщиков кабельных сетей сократился, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, на 1,8 млн. леев (-4,1%) и составил 41 млн. 504,7 тыс. леев, а поставщиков сетей IP ТВ – на 67,3 тыс. леев и составил 37,2 млн. леев. Вследствие такой динамики среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) услуг платного ТВ уменьшился на 6 леев (-13%) и составил 40,4 леев.