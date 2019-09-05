НАРЭКИТ: количество абонентов услуг фиксированной телефонии едва превышает 1 миллион

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В первой половине 2019 года количество абонентов услуг фиксированной телефонии уменьшилось на 1,6% и составило 1,09 млн. Общий голосовой трафик составил 616,2 млн минут, а общий объём продаж – 234,4 млн леев, что на 17,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, представленным Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), абонентская база поставщика Moldtelecom уменьшилась на 1,5% и составила 975,1 тыс. Количество клиентов у альтернативных поставщиков сократилось на 1,8% и составило 115,5 тыс.

Трафик в международных сетях сократился на 32%, трафик в собственных сетях – на 14%, а трафик в мобильных сетях – на 8%, пишет radiochisinau.md. Таким образом, среднемесячный голосовой трафик на одного абонента уменьшился на 11% и составил 146 минут.