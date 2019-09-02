НАРЭКИТ: Количество абонентов мобильной телефонии уменьшилось в первом полугодии

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Статистические данные о динамике рынка услуг мобильной телефонии за первые 6 месяцев текущего года показывают, что количество абонентов этих услуг сократилось на 16,1 тысяч (-0,4%) и составило 4 млн 360 тысяч. А объем голосового трафика увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 19,9 млн минут (+0,6%) и составил 3 млрд 83 млн минут, а общий объем продаж в этом секторе сократился на 53,5 млн леев (-3,4%) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 млрд 526 млн леев.

Согласно данным, представленным Национальному агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) тремя поставщиками услуг мобильных коммуникаций (Orange Moldova, Moldcell и Moldtelecom (Unite), снижение общего количества пользователей было вызвано снижением базы клиентов компании Orange Moldova, на 41,6 тысяч, составив 2 млн 497,7 тысяч. Абоненты компании Moldcell и Moldtelecom увеличились – на 14,9 тысяч, составив 1 млн 466,8 тысяч и соответственно на 10,5 тысяч, составив 395,3 тысяч. Из общего числа абонентов – 3 млн 465,8 тысяч составляли активные пользователи мобильной телефонии, а 893,9 тысяч – пассивные пользователи. Вследствие такой динамики уровень проникновения услуг мобильной телефонии на 100 жителей республики снизился на 1,4 процентных пункта и составил 129%.

Анализ голосового трафика говорит о том, что пользователи продолжают отдавать предпочтение переговорам в собственных сетях и переговорам, направленным к другим мобильным сетям. Так, за отчетный период, объем трафика, генерированного в собственных сетях и направленного к другим мобильным сетям, составил 2,3 млрд минут и соответственно 560,7 млн минут. В то же время, трафик к фиксированным сетям составил 126,2 млн минут, а международный исходящий трафик – 23,8 млн минут. Среднемесячный трафик (MoU), генерированный одним пользователем, за первое полугодие 2019 года, составил 281 минуту, а продолжительность одного вызова составила 1,8 минуты. Наибольшее количество минут – 325 – говорил в среднем в течение месяца по телефону один пользователь компании Orange Moldova. Один пользователь, обслуживаемый Moldtelecom, говорил ежемесячно по телефону в среднем 292 минуты, а один пользователь, обслуживаемый Moldcell – 202 минуты.

За отчетный период среднемесячный доход на одного активного пользователя (ARPU) сократился, по сравнению с первым полугодием 2018 года на 0,4% и составил 72,5 леев. Moldtelecom зарегистрировал ARPU в размере 80,2 леев, Orange Moldova – 76,4 леев, а Moldcell – 64,7 леев. Рыночная доля трех действующих поставщиков услуг мобильной телефонии не претерпела больших изменений. Наибольшая доля рынка по объему продаж – 63,6% – принадлежала Orange Moldova, 30,7% рынка принадлежала Moldcell и 5,7% – Moldtelecom.