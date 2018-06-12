НАРЭ вновь подняло цены на бензин и дизтопливо

Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило новые максимальные цены на топливо.

Согласно этим данным, в последующие две недели, с 13 по 26 июня, в цене значительно вырастут оба вида топлива. Так, бензин марки Premium-95 подорожает сразу на 33 бана, и будет стоить 19 леев 49 банов. Дизельное топливо же вырастет в цене на 32 банов: его стоимость в ближайшие недели составит 17 леев 41 бан.

НАРЭ призывает граждан, которые стали свидетелями более высоких цен на заправках, нежели официально установленные, сообщать об этом по номеру “зеленой линии”: +373 800 10 800 или по адресу электронной почты: anre@anre.md.

Напомним, что 2 недели назад НАРЭ уже пыталось повысить цены на горючее, однако тогда под давлением возмущенного гражданского общества и депутатов Партии социалистов, а также после прямого вмешательства правительства, решение о повышении стоимости бензина и дизтоплива было приостановлено, а цены были возвращены к прежним.