НАРЭ оштрафовало стройкомпанию, превратившую электрический столб в элемент строящегося дома

НАРЭ оштрафовало стройкомпанию, превратившую электрический столб в элемент строящегося дома

После того, как 24 мая в социальных сетях и СМИ появились фотографии, сделанные на одной из столичных стройплощадок, на которых изображено, что опора воздушной линий электропередачи стала элементом строящейся многоэтажки, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) инициировало расследование в связи с несоблюдением требований по защите электрических сетей.

Как сообщает пресс-служба НАРЭ, было определено, что строящееся здание находится по адресу ул. Брынкуш, 112. На место выехали специалисты, в результате чего Агентство возбудило дело об административном нарушении на основе статьи 163 «Нарушение правил охраны электрических сетей» Кодекса о правонарушениях. В связи с этим строительной компании грозит штраф в размере до 120 условных единиц.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md