НАРЭ должно утвердить новую методологию расчёта цен на нефтепродукты до завтрашнего дня

НАРЭ должно утвердить новую методологию расчёта цен на нефтепродукты до завтрашнего дня

Согласно этой методологии, импортёры нефтепродуктов будут самостоятельно устанавливать и изменять розничные цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ, исходя из потребления и расходов, связанных с их продажей.

Расчёт будет производиться в соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учёта, в том числе ежегодным уровнем рентабельности, предусмотренным данной методологией, который не будет превышать 10%. Пресс-секретарь НАРЭ Галина Сандуца сообщила, что методология вынесена на обсуждение общественности, а дата проведения открытого заседания будет объявлена позднее. Методология вступит в силу после её утверждения и опубликования в Monitorul Oficial, пишет ipn.md.

Эксперт в области энергетики Серджиу Тофилат ранее заявил, что применение новых положений будет означать возврат к прежней методологии, с ограничением прибыли на уровне 10%. По его мнению, это напоминает договорённость с импортёрами нефтепродуктов.

Для потребителей идеальным вариантом стало бы создание конкурентного рынка, подобного тем, что существуют в большинстве развитых стран, считает эксперт. Но для этого, по его словам, Совет по конкуренции и система правосудия должны существовать не только на бумаге. Комментируя установленный срок – до 1 марта, Серджиу Тофилат предположил, что он может быть связан с избирательной кампанией, а после выборов импортёры нефтепродуктов получат свободу действий в плане повышения цен.

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