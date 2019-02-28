НАРЭ должно утвердить новую методологию расчёта цен на нефтепродукты до завтрашнего дня

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Согласно этой методологии, импортёры нефтепродуктов будут самостоятельно устанавливать и изменять розничные цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ, исходя из потребления и расходов, связанных с их продажей.

Расчёт будет производиться в соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учёта, в том числе ежегодным уровнем рентабельности, предусмотренным данной методологией, который не будет превышать 10%. Пресс-секретарь НАРЭ Галина Сандуца сообщила, что методология вынесена на обсуждение общественности, а дата проведения открытого заседания будет объявлена позднее. Методология вступит в силу после её утверждения и опубликования в Monitorul Oficial, пишет ipn.md.

Эксперт в области энергетики Серджиу Тофилат ранее заявил, что применение новых положений будет означать возврат к прежней методологии, с ограничением прибыли на уровне 10%. По его мнению, это напоминает договорённость с импортёрами нефтепродуктов.

Для потребителей идеальным вариантом стало бы создание конкурентного рынка, подобного тем, что существуют в большинстве развитых стран, считает эксперт. Но для этого, по его словам, Совет по конкуренции и система правосудия должны существовать не только на бумаге. Комментируя установленный срок – до 1 марта, Серджиу Тофилат предположил, что он может быть связан с избирательной кампанией, а после выборов импортёры нефтепродуктов получат свободу действий в плане повышения цен.