НАПУ: за неделю из тюрем страны на свободу вышли 59 человек

НАПУ: за неделю из тюрем страны на свободу вышли 59 человек

По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 642 человека. 59 человек были освобождены, 17 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

Согласно отчёту НАПУ, 6 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112. В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 6 пакетов с предположительно наркотическим веществом, 2 мобильных телефона, 2 л алкоголя и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md