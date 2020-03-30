НАПУ: за неделю из тюрем страны на свободу вышли 59 человек

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 642 человека. 59 человек были освобождены, 17 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

Согласно отчёту НАПУ, 6 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112. В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 6 пакетов с предположительно наркотическим веществом, 2 мобильных телефона, 2 л алкоголя и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым.

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