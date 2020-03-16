НАПУ: в тюрьмах Молдовы содержатся свыше 6 700 заключённых

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 703 человека. 71 человек был освобождён, 57 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 246 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 18 задержанных, а 15 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 2 пакета с предположительно наркотическим веществом, 4 467 леев и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.