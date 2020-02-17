НАПУ: около 7 000 человек отбывают наказание в молдавских тюрьмах

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 711 человек. 77 человек были освобождены, 53 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

По данным пресс-службы Национальной администрации пенитенциарных учреждений, для заключённых было проведено 253 учебных часа по поведенческой психологии и школьной программе. В них приняли участие 2 946 заключённых. Кроме того, в больницу пенитенциара Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 23 задержанных из 7 тюрем страны. Двое из них лечились за свой счёт. В службу экстренной медпомощи было произведено 8 звонков.

В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 1 пакетик с предположительно наркотическим веществом и другие предметы, запрещённые к передаче. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.