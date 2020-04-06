НАПУ: что произошло в тюрьмах страны за неделю

НАПУ: что произошло в тюрьмах страны за неделю

По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 623 заключённых. 27 человек были освобождены, 16 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

За отчётный период в службу неотложной помощи 112 обратились 10 заключённых. При проверках сотрудники НАПУ на контрольно-пропускных пунктах обнаружили 3 пакетика с предположительно наркотическим веществом и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым.

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