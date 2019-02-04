Напряженная эпидемиологическая ситуация в Кишиневе: зарегистрировано почти 5000 новых случаев ОРВИ

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В муниципии Кишинев наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация. Число новых случаев ОРВИ и гриппа растет. Информация была представлена на оперативном заседании муниципальных служб временно исполняющей обязанности главы Управления социальной помощи и здравоохранения Каролиной Олару.

Так, на прошлой неделе было зарегистрировано 4982 случаев ОРВИ, что на 31% больше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано 3802 случая заболевания и на 75,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 2835 случая. Наиболее подвержены заболеванию дети до 4 лет – 1553 случая, и от 5 до 14 лет – 1439 случаев.

В указанный период были госпитализированы 107 пациентов.

Ранее стало известно, что на прошлой неделе от гриппа в Кишиневе скончался 72-летний мужчина.