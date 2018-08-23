Направлявшийся во Францию молдаванин спрятал от пограничников поддельный румынский паспорт

Мужчина признался, что купил у знакомого документ, заплатив за него 2 000 леев.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент произошёл на КПП Леушень в направлении на выезд из Молдовы, когда контроль проходил пассажирский автомобиль нерегулярного маршрута.

Среди пассажиров был и 39-летний гражданин Молдовы. Предъявленные им документы были в полном порядке, но он показал подозрительное поведение, когда инспектор поинтересовался, нет ли у него других документов, позволяющих выезжать на территорию ЕС на более длительный срок.

В связи с этим было решено провести дополнительную проверку, в результате чего в сумке мужчины было обнаружено ещё одно удостоверение личности, выданное румынскими властями. Как выяснилось, документ имел признаки фальсификации, а личные данные не совпадали с настоящими документами.

Поддельный документ был изъят и направлен на экспертизу. По данному факту ведётся расследование. Гражданину Молдовы было разрешено продолжить путешествие.