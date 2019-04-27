Напоминаем: в Пасхальную ночь общественный транспорт будет работать по специальному графику

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В Пасхальную ночь, с 27 апреля на 28 апреля, общественный транспорт в столице будет работать по специальному графику.

Так, троллейбусы и автобусы будут ходить до 24.00, а микроавтобусы будут работать и после полуночи, в зависимости от потока пассажиров, пишет moldpres.md.

Кроме того, 27, 28 и 29 апреля количество автобусов на маршрутах №10 «ул. В. Александри – коммуна Гратиешты», №26 «ул. Л. Деляну – ул. Дойна» и №28 «ул. В. Александри – с. Гульбоака» будет устанавливаться по необходимости.