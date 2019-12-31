Напоминаем: в новогоднюю ночь общественный транспорт в Кишиневе будет работать по продленному графику

Напоминаем: в новогоднюю ночь общественный транспорт в Кишиневе будет работать по продленному графику

Некоторые троллейбусы и автобусы столицы будут работать в новогоднюю ночь по продленному графику. Соответствующее распоряжение подписал вице-примар муниципия Кишинев Виктор Киронда.

Так, троллейбусы на маршрутах 8, 10, 22, 24 и 25 будут работать до 03.00. При необходимости и городской автобусный парк продлит режим работы автобусов на пригородных маршрутах до 24.00.

Решение о продлении графика работы общественного транспорта принято с  учетом культурно-художественных мероприятий, которые будут проводиться в новогоднюю ночь на центральной площади столицы.

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