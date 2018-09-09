Напоминаем: с завтрашнего дня в Кишиневе открываются два новых маршрута троллейбусов

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что с 10 сентября в столице открываются два новых маршрута троллейбусов: №32 и 33. Первый свяжет улицу 31 августа 1989 и коммуну Ставчены, а второй – Аграрный университет Молдовы и улицу Барьера Скулень.

Ниже представлены их маршруты.

№32:

Туда (в черте муниципия Кишинев): 31 августа 1989 – А. Пушкин – К. Тэнасе – Григоре Виеру – Ренаштерий Национале – Каля Орхеюлуй – (в черте коммуны Ставчены): Пэчий – Грэтиешть – Конструкторилор – Василе Александри – Думитру Матковски. Обратно (в черте коммуны Ставчены): Думитру Матковски – Ион Крянгэ – Конструкторилор – Грэтиешть – Пэчий – (в черте Кишинева): Каля Орхеюлуй – Ренаштерий Национале – Григоре Виеру – Константин Тэнасе – Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони – 31 августа 1989.

№33:

Туда: Мирчешть – Петрикань – Михай Витязул – Колумна – Хенри Коандэ – Каля Ешилор (до улицы Барьера Скулень). Обратно: Каля Ешилор – Штефан чел Маре – Михай Витязул – Петрикань – Балканское шоссе – Мирчешть.

Отмечается, что оба маршрута будут обслуживать автономные троллейбусы: три единицы троллейбуса №32 и две единицы троллейбуса №33.