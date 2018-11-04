Напоминаем! С завтрашнего дня приостанавливает деятельность КПП “Паланка”

С 5 ноября контрольно-пропускной пункт «Паланка» приостановит свою деятельность приблизительно на 2 месяца. Это связано с необходимостью проведения работ по расширению нового пропускного пункта.

Так, по данным Таможенной службы, планируется выполнить целый ряд работ, связанный с покрытием дорожной поверхности, установкой пешеходной части пункта и парковки для автомобилей, а также ограждением территории. Кроме этого, будет установлена система водоснабжения, канализация, система теплоснабжения, система электроснабжения, электронные коммуникации и т.д.

КПП «Паланка» будет недоступным для водителей до момента сдачи объекта в эксплуатацию, которая состоится приблизительно в конце текущего года. В связи с этим путешественникам, которые планируют пересечь границу через КПП «Паланка» предлагают выбрать таможенный пост «Тудора», где на время реконструкции будет увеличено количество инспекторов с целью разгрузки пассажиропотока.

Стоит отметить, что бюджет проекта реконструкции составляет 6,12 млн евро. Новый пункт будет расположен на территории площадью 2,6 га. Как в направлении на выезд из страны, так и на въезд будут предусмотрены 10 полос (2 для легковых автомобилей, 2 для грузовиков и 1 для автобусов). Кроме этого, будет организован пост для тех, кто пересекает границу пешком или ни велосипеде.