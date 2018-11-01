Напоминаем: с сегодняшнего дня водители должны ездить с включенными фарами и днем

Национальный инспекторат патрулирования напоминает, что, согласно установленным правилам, с 1 ноября по 31 марта водители должны ездить с включенными фарами и в дневное время. Эти меры приняты для снижения риска дорожно-транспортных происшествий из-за нестабильной погоды: дождей, туманов и других погодных явлений, которые существенно уменьшают видимость на дорогах.

Также напомним, что в период с 1 по 10 ноября Национальный инспекторат патрулирования будет наказывать водителей, которые установили ксеноновые фары. Наказания коснутся автомобилистов, которые установили ксеноновые фары незаконно. Исключение составляет ксенон, установленный на автомобиль на заводе-изготовителе.

В соответствии с Кодексом Республики Молдова о правонарушениях, за незаконную установку ксеноновых фар водителей будут штрафовать на сумму от 150 до 300 леев.