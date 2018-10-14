Напоминаем: как сегодня будет ездить общественный транспорт

Сегодня, 14 октября, в День города, будет приостановлено движение по бульвару Штефана чел Маре в периметре улиц Измаил и Михай Витязул в связи с организацией празднования.

В данной связи движение общественного транспорта будет перенаправлено на прилегающие улицы указанным ниже образом.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

№1, 5, 8 и 22:

В направлении Ботаники – с бульвара Штефана чел Маре по улицам Щусева, Букурешть, Чуфля и далее по установленным маршрутам.

В направлении Буюкан – с бульвара Штефана чел Маре по улицам Чуфля, Букурешть, Щусева, Михай Витязул, Колумна, Хенри Коандэ, площадь “Димитрие Кантемир” и далее по установленным маршрутам.

№4:

В направлении Ботаники – с улицы Щусева по улицам Букурешть, Чуфля и далее по установленному маршруту.

В направлении Буюкан – с бульвара Штефана чел Маре по улицам Чуфля, Букурешть, Щусева, Василе Лупу и далее по установленному маршруту.

№2:

С улицы Г. Асаки по улицам Пан Халиппа, Измаил, Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.

№7, 10, 24 и 25 – сокращаются до улицы Албишоара (остановка “Цирк”).

№29 – сокращается до парка “Алунелул”.

№30 – сокращается до улицы Измаил.

№31 – сокращается до бульвара Юрия Гагарина (остановка “Ж/д вокзал”).

№32 – сокращается до улицы Колумна.

АВТОБУСЫ

№17, 46 и 122 – будут ездить по улице Букурешть в обоих направлениях.

№18, 33, 44 и 49 – будут ездить от улицы Тигина по улицам Колумна, Измаил и далее по установленным маршрутам.

№11 – с улицы Тигина по улицам Колумна, Измаил, Букурешть, Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.

№5 – маршрут делится на две части. Первая – от улицы Н. Милеску-Спэтару до Колумны, вторая – от бул. Куза-Водэ до улицы Измаил.

№26 – отменяется.

МАРШРУТКИ

№101 – от бульвара Штефана чел Маре по улицам Щусева, Букурешть и далее по установленному маршруту.

№113 – от бульвара Штефана чел Маре по улицам Щусева, Букурешть, Чуфля, Константин Негруцци и далее по установленному маршруту.

№114 – от бульвара Штефана чел Маре по улицам Щусева, Букурешть, Василе Александри, Щусева и далее по установленному маршруту.

№188 – от бульвара Штефана чел Маре по улицам Щусева, Букурешть, Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.

Автовладельцев просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.