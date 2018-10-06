Напоминаем: как будет ездить общественный транспорт в Кишинёве в эти выходные

В эти выходные, 6 и 7 октября, на площади Великого национального собрания столицы пройдет традиционный праздник – День вина.

В связи с народным гуляньем движение автотранспорта в районе ПВНС будет перекрыто, начиная с 20:00 пятницы, когда стартуют работы по установке стендов, а также в субботу и воскресенье. Доступ автотранспорта будет перекрыт на бульвар Штефана чел Маре на участке между улицами Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, сообщает примэрия муниципия. В этом контексте движение общественного транспорта будет перенаправлено на прилегающие улицы следующим образом.

Троллейбусы №1, 4, 5, 8, 22 и 28 будут перенаправлены на улицу Букурешть в обе стороны, а именно с бул. Штефана чел Маре на ул. А. Щусева, ул. Букурешть, Чуфля или бул. Дачия, а далее по ранее установленным маршрутам.

Троллейбусы № 30 и 31 будут направлены с бул. Штефана чел Маре на ул. В. Александри, а далее по ул. Букурешть, А. Пушкин, бул. Штефана чел Маре и по ранее установленным маршрутам.

Автобусы № 5, 9, 11, 17 и 46 будут курсировать в оба направления в объезд ПВНС, а именно:

Туда – с бул. Штефана чел Маре на ул. Б. Бодони, ул. 31 августа, А. Пушкина, бул. Штефана чел Маре, а далее по ранее установленным маршрутам.

Обратно – с бул. Штефана чел Маре на ул. А. Пушкин, Иерусалим, ул. Б. Бодони, бул. Штефана чел Маре, а далее по ранее установленным маршрутам.

Примэрия муниципия Кишинёв рекомендует всем водителям избегать центральную зону города 6 и 7 октября, в особенности улицы Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони.

Напомним, что сегодня наряду с центром столицы перекроют улицу Яловенскую, которая находится в секторе Телецентр.