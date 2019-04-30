Напоминаем: доступ частного транспорта на территории кладбищ будет ограничен со 2 мая

Напоминаем: доступ частного транспорта на территории кладбищ будет ограничен со 2 мая

Со 2 мая будет ограничен доступ частного транспорта на территории столичных кладбищ. Эта мера применяется в связи с выполнением работ по благоустройству кладбищ в контексте приближения Родительского дня. 

Так, со среды, 2 мая, будет ограничен доступ на территорию кладбища святого Лазаря по улице Дойна, а с 3 мая – на территории Центрального кладбища по улице Алексей Матеевич, Католического кладбища на улице Трандафирилор, кладбища Святой Троицы на Мунчештском шоссе, кладбища Скулень по переулку Кэлэрашь и кладбища Штефан Чобану по улице Декабристов, пишет ipn.md.

Тем, кто в эти дни намерен посетить кладбища для ухода за могилами, рекомендовано соблюдать ограничения в движении частного транспорта.

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