Напоминаем: до кладбища “Дойна” будут ездить три бесплатных автобусных маршрута

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5 и 6 мая, по случаю Радоницы, в столице будут работать три бесплатных автобусных маршрута. Они будут доставлять жителей муниципия до Кладбища Святого Лазаря.

В частности, специальный автобус “С” будет следовать от улицы Василе Александри до пункта назначения по следующему маршруту:

Туда – от улицы Василе Александри по улицам Александру чел Бун, Александра Пушкина, Иерусалим, Григоре Виеру, Ренаштерий Национале, Поштей, Путней, Василе Бадиу, Дойна; Обратно – Дойна, Василе Бадиу, Каля Орхеюлуй, Ренаштерий Национале, Албишоара, Василе Александри. Маршрут будут обслуживать 10 единиц транспорта.

Специальный автобус “D” будет следовать от Цирка до “Дойны” по следующему маршруту:

Туда – от бульвара Ренаштерий Национале по улицам Каля Орхеюлуй, Чеукарь, Соколень, Дойна; Обратно – по этой же трассе. Маршрут будут обслуживать 25 единиц транспорта.

Автобус №27 будет также следовать от Цирка до кладбища по указанному ниже маршруту:

Туда – от бульвара Ренаштерий Национале по улицам Тудор Владимиреску, Киев, Московскому проспекту, Студенческой, Соколень, Дойна. Обратно – по этой же трассе. Маршрут будут обслуживать 10 единиц транспорта.

Проезд в вышеуказанных автобусах будет бесплатным. Кроме того, 5 и 6 мая число троллейбусов по маршрутам №24 и 25 будет установлено, согласно необходимости, а микроавтобусы №132, 134, 162 и 184 будут ездить до кладбища “Дойна”.

Напомним, на Родительский день проезд транспорта, за исключением общественного, по улице Дойна между улицей Соколень и главным входом на кладбище, будет приостановлен.