Напоминаем: часть бульвара Штефана чел Маре будет перекрыта сегодня и завтра

В субботу и воскресенье, 8 и 9 сентября, движение по бульвару Штефана чел Маре в периметре улиц Пушкина и Бэнулеску-Бодони будет невозможно. Связано это с проведением на площади Великого национального собрания фестиваля MustFest-2018, организуемого винодельческим комбинатом Cricova.

В связи с этим в указанный период общественный транспорт будет ходить следующим образом.

Троллейбусы:

– №30 будет ездить от бул. Штефана чел Маре по ул. Василе Александри, ул. Букурешть, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;

– №4, №5, №8, №22 и №28 – будут ездить по улице Букурешть в обоих направлениях.

Автобусы:

– №5 – будет ездить от улицы Бэнулеску-Бодони по ул. 31 августа 1989 года, ул. Пушкина и далее по установленному маршруту.

– №9, №11, №17, №46 и №122 – будут ездить по улице Букурешть в обоих направлениях.

Водителей просят придерживаться требований временных дорожных указателей.