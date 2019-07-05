Наполнил кружку вином одним ударом ноги: Молдова поддержала международный флешмоб Bottle Cap Challenge (ВИДЕО)

Наполнил кружку вином одним ударом ноги: Молдова поддержала международный флешмоб Bottle Cap Challenge (ВИДЕО)

Молдова необычным образом поддержала популярный международный флешмоб Bottle Cap Challenge. Так кружку вином ещё никто не наполнял.

Наряду с бойцами и актёрами мирового уровня житель Молдовы принял участие в набирающем популярность флешмобе Bottle Cap Challenge. Молдаванин добавил ярких красок в этот флешмоб. Дело в том, что он открыл перевёрнутую крышкой вниз бутылку с вином сорта каберне, тем самым наполнил кружку напитком, которым славится наша страна. Трюк впечатлил многих жителей Молдовы.

– Именно так молдавское вино пьют настоящие мужчины!

– Это видео настолько молдавское! Патриотично, – пишут жители нашей страны. 

Отметим, что флешмоб #BottleCapChallenge был запущен в конце июня в соцсетях. Его суть довольно простая, но для исполнения нужна подготовка: необходимо на видео ударом ноги с разворота свинтить крышку с бутылки. В идеале — с эффектом «слоу-мо» и так, чтобы бутылка оставалась неподвижной. Поначалу это был внутренний флешмоб бойцов ММА, но вскоре он достиг мирового уровня – в нём приняли участие даже боец Конор Макгрегор и актёр Джейсон Стейтем.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md