Наполнил кружку вином одним ударом ноги: Молдова поддержала международный флешмоб Bottle Cap Challenge (ВИДЕО)

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Молдова необычным образом поддержала популярный международный флешмоб Bottle Cap Challenge. Так кружку вином ещё никто не наполнял.

Наряду с бойцами и актёрами мирового уровня житель Молдовы принял участие в набирающем популярность флешмобе Bottle Cap Challenge. Молдаванин добавил ярких красок в этот флешмоб. Дело в том, что он открыл перевёрнутую крышкой вниз бутылку с вином сорта каберне, тем самым наполнил кружку напитком, которым славится наша страна. Трюк впечатлил многих жителей Молдовы.

– Именно так молдавское вино пьют настоящие мужчины! – Это видео настолько молдавское! Патриотично, – пишут жители нашей страны.

Отметим, что флешмоб #BottleCapChallenge был запущен в конце июня в соцсетях. Его суть довольно простая, но для исполнения нужна подготовка: необходимо на видео ударом ноги с разворота свинтить крышку с бутылки. В идеале — с эффектом «слоу-мо» и так, чтобы бутылка оставалась неподвижной. Поначалу это был внутренний флешмоб бойцов ММА, но вскоре он достиг мирового уровня – в нём приняли участие даже боец Конор Макгрегор и актёр Джейсон Стейтем.