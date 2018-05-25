Наполненные ртутью резиновые груши пенсионеры нашли в Каменке

Наполненные ртутью резиновые груши пенсионеры нашли в Каменке

Серебристое вещество, напоминающее ртуть, супруги из села Ротари обнаружили в огороде.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, пожилые люди приводили в порядок территорию частного домовладения дочери, которая выехала за пределы Приднестровья. В траве под деревом пожилые люди обнаружили две тяжёлые старые резиновые груши. О находке сельчане сообщили в милицию.

На место происшествия выехали оперативная группа районного отдела внутренних дел, сотрудники территориального подразделения аварийно-спасательного отряда и руководитель Центра гигиены и эпидемиологии. Со всеми мерами предосторожности колбы с токсичным содержимым общим весом около 0,5 кг были доставлены в специально оборудованное место.

В настоящее время изъятое направлено в Экспертно-криминалистический центр МВД ПМР. По факту происшествия проводится разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md