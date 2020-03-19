Напоил и ограбил знакомого: уличного вора-рецидивиста задержали в столице (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 31-летнего мужчину за совершение уличного ограбления. Как выяснилось, уроженец Хынчештского района ранее был судим за аналогичные преступления.

Инцидент произошёл 11 марта. Пострадавший, 58-летний мужчина, познакомился с задержанным в баре. После совместного распития алкогольных напитков мужчины вышли на улицу, после чего новый знакомы избил жертву и украл мобильный телефон и деньги. Ущерб, причинённый жертве, составил 5 500 леев.

Во время уголовного разбирательства задержанный признал свою вину и рассказал, что телефон продал за 1 500 леев. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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