Напоил и ограбил знакомого: уличного вора-рецидивиста задержали в столице (ВИДЕО)

Напоил и ограбил знакомого: уличного вора-рецидивиста задержали в столице (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 31-летнего мужчину за совершение уличного ограбления. Как выяснилось, уроженец Хынчештского района ранее был судим за аналогичные преступления.

Инцидент произошёл 11 марта. Пострадавший, 58-летний мужчина, познакомился с задержанным в баре. После совместного распития алкогольных напитков мужчины вышли на улицу, после чего новый знакомы избил жертву и украл мобильный телефон и деньги. Ущерб, причинённый жертве, составил 5 500 леев.

Во время уголовного разбирательства задержанный признал свою вину и рассказал, что телефон продал за 1 500 леев. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md